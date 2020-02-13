Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Умаханов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы правящей партии "Ени Азербайдажан" на парламентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые и искренние поздравления в связи с убедительной победой возглавляемой Вами партии "Ени Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах.

Итоги голосования свидетельствуют о Вашем высоком авторитете, бесспорном доверии граждан республики к проводимым реформам и впечатляющим достижениям за годы работы на посту Президента Азербайджанской Республики.

Уверен, что, опираясь на достигнутые результаты выборов, мы будем и дальше наращивать весь комплекс взаимовыгодных российско-азербайджанских связей, в том числе и на межпарламентском уровне, в духе традиционной дружбы и взаимопонимания.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а гражданам Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.