Негативные случаи на кадрах, распространенных в соцсетях в связи с выборами, не связаны и с двумя процентами всех избирательных участков.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал в интервью Real TV, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Порой у людей складывается такое впечатление, словно нарушения были на всех избирательных участках страны, но это не так. Конечно, хотелось бы, чтобы подобных случаев не было", - сказал Панахов.

Глава ЦИК добавил, что все негативные случаи будут серьезно изучены, а в отношении тех, кто их допустил, будут приняты меры.

Отметим, что на вчерашнем заседании ЦИК были аннулированы результаты парламентских выборов по 4 округам - 80-му Имишли-Бейлаганскому избирательному округу, где лидировал кандидат Чингиз Ганизаде, 74-му Лянкяранскому округу - лидирующий кандидат Хады Раджабли, 35-му Хатаинскому третьему округу, в котором кандидатом-лидером был Аббасов Рауф Ариф оглу, и по 33-му Хатаинскому первому избирательному округу.

Кроме того, были рассмотрены обращения по 10-му Бинагадинскому третьему, 14-му Хазарскому, 15-му Ясамальскому первому, 28-му Сабунчинскому третьему, 42-му Сумгайытскому второму, 45-му Абшеронскому, 50-му Абшерон-Гобустанскому, 60-му Сальян-Нефтачлинскому, 67-му Джалилабадскому, 72-му Ярдымлы-Массалинскому, 79-му Имишлинскому, 91-му Уджарскому, 95-му Тертерскому, 109-му Балакенскому и 125-му Зангилан-Губадлинскому избирательным округам. После обсуждений было принято решение передать обращения окружным избирательным комиссиям на рассмотрение с последующей передачей результатов в ЦИК.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.