https://news.day.az/politics/1203175.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями - ФОТО
14 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, прошедшей в Детской онкологической клинике при Национальном центре онкологии (НЦО), Лейла Алиева поинтересовалась здоровьем детей и ходом их лечения.
Детям, получающим лечение в Детской онкологической клинике НЦО, были переданы подарки.
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