14 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, прошедшей в Детской онкологической клинике при Национальном центре онкологии (НЦО), Лейла Алиева поинтересовалась здоровьем детей и ходом их лечения.

Детям, получающим лечение в Детской онкологической клинике НЦО, были переданы подарки.