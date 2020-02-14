14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с комиссаром Европейского Союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется