https://news.day.az/politics/1203208.html В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с комиссаром Евросоюза Йоханнесом Ханом - ФОТО
В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с комиссаром Евросоюза Йоханнесом Ханом - ФОТО
14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с комиссаром Европейского Союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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