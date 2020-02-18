Накануне соцсети разразились скандалом из-за травли армянами "недостойных" девушек в России, которых они снимают на видео и публикуют в сети. Все началось после того, как одно из таких видеороликов появилось в закрытой армянской группе ВКонтаке "AspeT", которая якобы борется за чистоту нации и "религиозные ценности". Вскоре видео перезалили популярные интернет-сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на SMI6, на видео видно, как автор ролика подошел к молодой паре, когда парень и девушка сидели за столиком. Он начал спрашивать, сколько им лет и скандалить, упрекая армянку в том, что она обнималась со своим парнем русской национальности.

Мужчина также требовал у девушки продиктовать номер телефона ее родителей, угрожая рассказать им о "недостойном" поведении дочери.

В ходе разговора он швырнул в девушку пачкой сока и салфетками, обозвав мусором.

"Ты кто такая, чтобы себя армянкой называть? Ты мусор, бл*, поняла меня?" - говорил автор видео.

Согласно информации телеграмм канала "Многонационал", ребята из молодежного движения AspeT, которая борется за традиционные армянские "ценности" и против кровосмещения, разгуливают по московским кафе и торговым центрам, ищут армянских девушек в компании русских парней, а затем буквально нападают на интернациональные парочки с нотациями о вреде подобных союзов. Иногда все заканчивается рукоприкладством.

По сообщениям ряда СМИ, движение молодых армянских нацистов AspeT берет свое начало с лета прошлого года.

В Армении, где все общество проникнуто нетерпением к другим народам, явление молодых фашистов не удивляет. Однако, удивляет, то что они пытаются установить свои порядки и бороться за армянские традиции в России.

Впрочем, идеи радикального национализма на протяжении долгих лет пропагандируются детям в Армении, и не удивительно, что Армения - одна из немногих стран в Европе, которая является моноэтничной.

AspeT является результатом политики как нынешних так и прежних властей. Однако, истоки нынешнего движения все-таки нужно искать во времена правления бывших властей.

Еще в середине 2000-х в Армении была основана детско-юношеская организация "Ай аспет" ("Армянский рыцарь"), целью которой являлось "воспитание армянского духа и патриотизма у детей школьного возраста". Тогда в движение было отобрано 36 детей, в соответствии с количеством букв в армянском алфавите. За годы из лагерей "Ай аспета" прошли тысячи "армянских рыцарей", которые воспитывались в духе национализма. Проект, помимо Армении, охватывал территории, на которых компактно расселены представители этой национальности, в частности оккупированный ныне Нагорный Карабах и Джавакхетия, которая является частью Грузии. Отличившихся брали в туры в Турцию, при чем называя этот вояж, как поездку в "Западную Армению".

В организацию подбирали детей энергичных, нередко и тех, кого считают трудновоспитуемыми.

"Их энергия нужна нам для направления ее в нужное русло", - тогда отмечала основатель организации Карине Тоноян.

О каком русле шла речь, теперь гадать не приходится. Вероятно, уже возмужалые бывшие школьники, став "патриотами", покинули Родину и теперь своим уставом пытаются опустить страну проживания до той, откуда приехали.