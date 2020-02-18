На сегодняшнем заседании ЦИК Азербайджана были рассмотрены жалобы кандидатов от 79-го Имишлинского избирательного округа Гусейнли Ильгара, Фарзалиева Мурада, Акберли Ильтизама.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, член ЦИК Бахшеиш Аскеров отметил, что жалобы объединены, так как охватывают одну тему:

"В ЦИК представлены многочисленные видеоматериалы, протоколы, акты. Два кандидата присутствовали во время расследования жалобы, процесс проверки затянулся до ночи. Нами были выявлены нарушения законодательства. На избирательных участках №14 и 23 результаты голосования не отражают воли избирателей. Основным спорным вопросом было не предъявление протоколов кандидатам. Фарзалиев Мурад смог получить протоколы в 37 из 43 участков. М.Фарзалиев также просил расследовать итоги голосования на участках №19, 20, 21. Экспертная группа изучает видеоматериалы, распространившиеся в соцсетях. Признаны недействительными результаты голосования на избирательных участках №14, 16, 21, 23, 25.

ЦИК признал недействительными результаты голосования на участках №14, 16, 21, 23, 25 и частично удовлетворил жалобы.