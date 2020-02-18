В результате панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, состоявшихся 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, мировое сообщество вновь стало свидетелем справедливости позиции Азербайджана. Продемонстрировав во время обсуждений спокойствие и решительность, оперируя конкретными фактами, глава государства четко очертил обоснованность позиции Азербайджана.

Об этом в комментарии для прессы сказал пресс-секретарь Открытого акционерного общества "Азерхалча" Турал Сафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что на доводы Президента Ильхама Алиева, в которых приводились исторические факты о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, премьер-министр Армении пытался парировать смешными аргументами, не подтвержденными достоверными историческими фактами, не признанными мировым сообществом.

"Основанные на лжи противоречивые мысли Никола Пашиняна в очередной раз показали всему миру справедливость позиции Азербайджана. В качестве довода был приведен факт, что один из первых указов, изданных в 1918 году Азербайджанской Демократической Республикой, был связан с передачей Иревана из состава Азербайджана в состав Армении и объявлением его столицей Армении. То есть, если вы кому-то что-то передаете, значит, когда-то это что-то принадлежало вам. Полный разгром Никола Пашиняна, а в его лице захватнического государства и армянского лобби, произошедший во время панельного обсуждения, вызвало чувство гордости у каждого азербайджанца", - сказал Сафаров.

По его словам, основанные на исторических фактах заявления Президента Ильхама Алиева еще раз показали, что армяне стали жить в Нагорном Карабахе после XIX века, что Карабахский хан Ибрагим хан в 1805 году подписал соглашение с генералом Российской империи Цициановым, согласно которому Карабахское ханство Азербайджана перешло в подчинение Российской империи. В данном соглашении, называемом Кюрекчайским, ничего не говорится об армянском населении Карабаха.

"Исторические факты, письменные источники, карабахские памятники и карабахские ковры неопровержимо доказывают, что Карабах издревле является азербайджанской землей. Армяне бессовестным образом пытаются присвоить и азербайджанские ковры. Но во всем мире известно, что ковроткачеству армяне научились у азербайджанцев. Узоры карабахских ковров, изображенные на их поверхности тюркские родовые знаки тамги доказывают, что их ткали древние азербайджанцы. Ковры, являвшиеся неотъемлемой частью быта людей, исторически проживавших в Карабахском регионе, в то же время являлись показателями, носителями культуры, истории нашего народа", - сказал пресс-секретарь ОАО "Азерхалча".

Турал Сафаров отметил, что с созданием в Карабахском регионе ковровых фабрик Президент Ильхам Алиев создал условия для сохранения этого старинного ремесла.

"Мастерские по производству ковров - в поселке Гузанлы Агдамского района, в городе Горадиз Физулинского района, на территории Билясуварского района в поселке для вынужденных переселенцев из Джебраильского района, в недавно открытом в Тертере, в создаваемом в этом году Ходжалинском филиале, являются проявлением грандиозных работ, предусматривающих историческое возвращение на оккупированные земли. Это также имеет важное значение с точки зрения донесения до всего мира исторической правды об Азербайджане. Ковры, экспортируемые на мировой рынок под брендом "Азербайджанский ковер", сотканные на основе исторических карабахских узоров, с идеологической точки зрения являются факторами, обеспечивающими наше превосходство", - подчеркнул Сафаров.

Он добавил, что мысли, высказанные главой государства в конце панельных обсуждений, поставили в очень трудное положение премьер-министра Армении, из которого он не нашел выхода. Президент Ильхам Алиев сказал, что оставляет в стороне тот факт, что в начале XIX века 70 процентов населения Еревана составляли азербайджанцы. Так, глава государства сказал: "Я не буду говорить об этом. Что касается самоопределения, то они постоянно говорят об этом. Армянский народ уже самоопределился. У них есть армянское государство. Мой совет им: пусть они найдут на Земном шаре другое место для того, чтобы самоопределиться во второй раз, не в Азербайджане!". То есть Президент Ильхам Алиев открытым текстом заявил, что Азербайджан не пойдет на уступки по поводу даже пяди своей земли. За счет земель, которые мы уступили в начале XX века, армяне создали в этом регионе свое государство. Хотя Иреван являлся древним азербайджанским городом и до недавнего прошлого там не было ни одного армянина. То, что Иреван - это древний азербайджанский город, подтверждено неопровержимыми фактами, одним из которых являются ковры. На основе их узоров в филиалах Открытого акционерного общества "Азерхалча" ткутся изделия и экспортируются по всему миру в качестве ковров Иреванской группы. В этом смысле разоблачение Президентом Ильхамом Алиевым в глазах всего мира жалкой сущности премьер-министра Армении, произошедшее в результате панельных обсуждений по нагорно-карабахскому конфликту, стало возможным в результате оглашения исторических фактов, доказывающих принадлежность Карабаха Азербайджану, а также проводимых многолетних реальных дел. Ильхам Алиев покинул эти обсуждения как сильный и победивший Президент Азербайджана. Мы уверены, что оккупированные земли в скором времени будут освобождены от иноземного присутствия и Ильхам Алиев войдет в Нагорный Карабах в качестве Президента Азербайджана-победителя.