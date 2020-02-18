Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с 28-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, заявление направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару по делам беженцев, Совету по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, Азиатскую ассоциацию омбудсменов, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов стран-членов организации, Постоянную независимую комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран, национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и в посольства зарубежных стран в нашей республике, в организации азербайджанской диаспоры.

"В продолжение длящейся на протяжении долгих лет политики агрессии и этнической чистки Армении против Азербайджана, в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992-го года армянские вооружённые формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, мирное население которого было подвергнуто геноциду. Сегодня проходит 28 лет с трагедии в Ходжалы.

В ходе этого геноцида на почве националистической ненависти были с особой жестокостью убиты 613 человек, в том числе, 106 женщин, 63 ребёнка, 70 стариков, 487 мирных граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Были целиком уничтожены восемь семей, 25 детей лишились обоих, 130 - одного из родителей. В то же время, 1275 человек - пленены и взяты в заложники, подвергнуты жестоким пыткам, из них участь 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей неизвестна по сей день.

В связи с оккупацией Ходжалы государству и гражданам Азербайджана был нанесен материальный ущерб в размере более чем 170 миллионов долларов США.

По инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в феврале 1994 года Милли Меджлис Азербайджана дал политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, 26 февраля был объявлен "Днем Ходжалинского геноцида".

Согласно резолюции 96(I) от 11 декабря 1946 года и Конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятой на основе резолюции 260(III), Генеральной ассамблеей ООН от 9 декабря 1948 года это массовое истребление людей, совершённое армянскими оккупантами в Ходжалы, является именно геноцидом.

Геноцид, совершенный в Ходжалы, - не первый систематический акт преступления против азербайджанцев, а самое ужасное из преступлений, совершенных против мирного населения в ходе оккупационной войны Армении против Азербайджана. До этого, наряду с оккупацией приграничных с Арменией азербайджанских сел Баганис Айрым Газахского района, азербайджанских сел в Нагорном Карабахе Имарет Гарванд, Туг, Салакетин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набиляр, Мешали, Гасанабад, Каркиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, в заранее продуманном виде с особой жестокостью убиты азербайджанские гражданские лица. Помимо этого, свыше 80 человек в селе Гарадаглы, 67 человек в селе Агдабан из числа гражданского населения, в том числе дети, женщины и старики, были подвергнуты пыткам и жестоко убиты, десятки людей были взяты в плен, пропали без вести, а села сожжены и стерты с лица земли.

Преступления против человечности и Ходжалинский геноцид, совершенные на фоне продолжающейся в отношении Азербайджана военной агрессии Армении, являются серьезным нарушением прав человека и международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций от 1949 года, Конвенции "О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него", Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в обращении омбудсмена.

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