Корейское агентство по инвестициям написало об успешной экономической политике Азербайджана
Корейское агентство по торговле написало об успехах экономической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.
Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) опубликовало статью об успехах экономической политики, достигнутой в результате реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане. В статье под названием "резюме успехов Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2019 году" особо подчеркнуты основные направления экономического роста, заметный рост в ненефтяном секторе.
В статье было отмечено, что за 2019 год ВВП Азербайджана вырос на 2,2 процента, а ненефтяной - на 3,5 процента. Кроме того, в результате осуществляемых правительством реформ, роста инвестиций в частный сектор и выдачи низкопроцентных кредитов и субсидий в ненефтяном экспорте зафиксирован рост на 14 процентов.
Анализ, проведенный KOTRA, показал, что, несмотря на значительные вливания государственных средств в реструктуризацию проблемных кредитов, а также в систему социального обеспечения, инфляция в стране за год составила всего 2,6 процента, в то время как рост доходов - 7,4 процента. Валютные же резервы Азербайджана в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,4 миллиарда долларов и достигли рекордного уровня в 51 миллиард долларов.
В статье, подготовленной агентством KOTRA, были проанализированы результаты поддержки правительства Азербайджана в финансовом секторе, диверсификации развития сельского хозяйства, развитии туризма, установлении внешнеторговых связей, инвестирования нефтяного фонда малорискованных сфер, а также участия в проектах энергетического газа международного уровня.
В связи этим, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы отметил, что в результате реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, экономический рост в Азербайджане будет устойчивым.
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