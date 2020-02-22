Никол Пашинян уже не раз был пойман на редактировании собственных статусов в соцсетях. По глупости, неопытности и некомпетентности он выбрасывает в Сеть все, что придет на ум, не понимая, что он два года уже как не рядовой юзер, а глава государства под названием Армения, и фейсбуковское его мнение - это мнение уже официального Еревана, а не просто Никола...

На днях Пашинян вновь крупно подставился. После дискуссии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, развернувшейся на полях Мюнхенской конференции, Никол себе места не находил, разыскивая способы оправдать свой провал и отбиться от представленных азербайджанским лидером аргументов. В частности, от обвинений в геноциде в Ходжалы.

Пашинян, конечно, не полевой командир вроде Саргсяна или Кочаряна, на войне не был и никого не убивал. Но как глава Армении он обязан защищать негодяев, даже если в душе и понимает, где находится истина. В армянском обществе уже много лет гуляет миф о том, что расправу над жителями Ходжалы совершили не армяне. Пашинян на днях решил присоединить свой голос к этому националистическому лепету и написал в своем Facebook следующее: "Факт остается фактом: резня азербайджанцев в Ходжалы не имеет ничего общего с азербайджанскими армянами в Азербайджане, это было сделано 366-м российским полком. В этой трагедии нет ничего плохого".

В этой записи много того, за что премьеру Армении следовало бы, грубо говоря, дать по ушам. Но Никол это понял только после того, как уже выставил ее на всеобщее обозрение. Вероятнее даже не сам осознал, а кто-то из соратников упал в обморок, представив, что должно последовать за таким булыжником в российский огород. Мы уже не говорим о том, что в этой страшной трагедии, оказывается, "нет ничего плохого". Оставим это на совести гугл-переводчика. Не хочется верить, что Никол Пашинян мог увидеть в зверской расправе над азербайджанскими стариками и детьми что-то хорошее.

Так вот, буквально через несколько минут после того, как Никол поделился с пользователями соцсети своим бесценным мнением, он удалил свой пост и оставил от него только первую строчку - "Факт остается фактом".

Но скрыть антироссийского выпада не удалось - кто-то успел сделать скриншот "криминала" и выставить в соцсетях. Так что Никол опять попался, и опять по глупости. И наверняка где-то кто-то уже поставил галочку перед этим очередным его косяком.

Но в словах Никола Пашиняна, как ни странно, есть и правда. Вряд ли он сам осознает ее, но она на самом деле есть. Заключается она в том, что к резне в Ходжалы действительно имеют отношение по большей части не жители азербайджанского Карабаха, не местные армяне, а наемники из диаспоры и бандформирования, сколоченные из граждан Армении. Однако все они, к большому сожалению Пашиняна, были армянами.

Более того, пришлыми армянами были и многие из тех, кто прибыл убивать азербайджанцев в составе 366-го полка. Наверняка, Пашинян об этом не знал. Спросил бы у Сержика Саргсяна, тот ему все подробно рассказал бы. И нечего размахивать у нас под носом какими-то проплаченными российскими статейками. Всему миру известны слова Сержа Саргсяна о том, что "до Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло".

Совершенные в отношении ходжалинцев злодеяния были совершены принятыми у армянских националистов способами, в "лучших" традициях армянского нацизма. Так что почерк тут не перепутать и можно сразу увидеть, кто палач, даже не зная о признании мерзавца Саргсяна.

Что же касается 366-го полка, то, как отмечал ранее Day.Az российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, на момент преступления в Ходжалы 366-й гвардейский мотострелковый полк относился не к российской армии, а к Объединенным вооруженным силам СНГ. Кроме того, в штурме Ходжалы принимал участие не весь полк, а только его 2-й батальон под командованием Сейрана Оганяна, уроженца города Шуша. На тот момент Оганян находился под следствием за продажу боевикам танковой пушки, поэтому он вывел бронетехнику своего батальона - всего 12 БМП - на штурм Ходжалы. После чего через некоторое время стал министром обороны Армении.

"Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск список наиболее активных виновников Ходжалинской трагедии из числа военнослужащих этой части, он хорошо известен. В основной своей массе - это офицеры и прапорщики 2-го батальона 366 полка, которых Оганян собирал вокруг себя, чтобы служить было легче и веселее. Именно они управляли бронетехникой при нападении на Ходжалы", - сказал Кузнецов.

Интересно, а Пашинян в курсе этих нюансов? Он своим постом в соцсети хотел свалить вину за резню на российских военнослужащих, то есть на Россию, и отмыть таким путем кровь невинных людей с рук своих соотечественников. А вот не получилось.

Зульфугар Ибрагимов