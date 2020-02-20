20 февраля после встречи в расширенном составе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

- Благодарю, уважаемый господин Президент.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, хочу выразить Вам глубокую признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом, оказанное мне и делегации гостеприимство. Очень рад вновь находиться в Вашей прекрасной стране. Сегодня как в ходе встречи один на один, так и на переговорах с участием делегаций я еще раз убедился в том, что Италия и Азербайджан являются очень близкими друг другу дружественными странами.

Господин Президент, с удовлетворением вспоминаю Ваш официальный визит в Азербайджан. Этот визит придал мощный импульс дальнейшему сотрудничеству наших стран, все достигнутые в ходе визита договоренности находят сегодня отражение в жизни.

Сегодня планируется подписание многочисленных двусторонних документов. Каждый из них важен, они охватывают многие сферы. Однако мне хотелось бы особо отметить Совместную декларацию об усилении стратегического партнерства, потому что данная декларация по существу устанавливает будущие направления нашего стратегического партнерства. Это - очень глубокий и детальный документ, охватывающий политическую, экономическую, культурную, гуманитарную - все сферы. В то же время он содержит положение об оказании Италией и Азербайджаном поддержки друг другу в рамках международных организаций. А это бывает между близкими, дружественными странами, союзниками.

Дальнейшее развитие нашего сотрудничества в экономической сфере будет очень позитивным. Уверен, что после этого мы увидим сотрудничество итальянских компаний в ненефтяном секторе. До сих пор многие итальянские компании участвовали в различных проектах в Азербайджане. Что касается торгового оборота, то Италия является для нас партнером номер один в мировом масштабе. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов. Правда, значительная часть его относится к нефтяному сектору. Поэтому мы провели обмен мнениями о диверсификации нашего торгового оборота.

Как сказал господин Президент, мы обсудили вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Пути разрешения этой проблемы указаны и в Совместной декларации. В ней говорится, что Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ. В то же время указывается необходимость урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта именно на основе данных принципов, Хельсинкского заключительного акта, резолюций и постановлений, принятых ООН и ОБСЕ. Считаю, что это - очень справедливая позиция, основанная на международном праве, и мы признательны итальянской стороне за данную позицию.

Что касается шагов, связанных с конкретным решением вопроса, то Армения выступает с очень разочаровывающими, опровергающими друг друга и противоречивыми заявлениями. Однажды руководитель Армении сказал, что Нагорный Карабах - это Армения. Затем сказал, что Нагорный Карабах - независимое государство. И то, и другое не отражает действительность. Нагорный Карабах - это Азербайджан. Об этом говорят история, нормы и принципы международного права. Территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, признается и принимается всем миром. Поэтому урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Сегодня мы, как сказал господин Президент, также коснулись сотрудничества в области культуры. Мы хотим углублять сотрудничество в этой сфере. Планируется открыть в Италии Культурный центр Азербайджана. Несколько лет назад в парке "Вилла Боргезе" был возведен памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви.

У нас очень плодотворное сотрудничество в области образования, планируется подписание документов и в этой сфере. В настоящее время более 1500 азербайджанских студентов обучаются в итальянских вузах.

Что касается вопросов энергетики, то Азербайджан является для Италии главным поставщиком сырой нефти. На долю Азербайджана приходятся 17 процентов потребления сырой нефти в Италии. Уже почти пятнадцать лет Азербайджан экспортирует в Италию сырую нефть, и за это время не было никаких проблем, никаких форс-мажорных обстоятельств. То есть, Азербайджан подтвердил репутацию надежного партнера.

Что касается экспорта природного газа, то данный проект также завершается. Реализация проекта ТАР достигла 92 процентов, это - четвертый и заключительный проект Южного газового коридора. До этого реализовано три проекта. С одной стороны Южного газового коридора находится Азербайджан, а с другой - Италия. Возникает сотрудничество с находящимися между нами еще пятью странами, в целом - между семью странами. Это сотрудничество окажет позитивное влияние также на энергетическую и все остальные сферы, так как эти страны оказываются тесно связанными друг с другом. После этого развитие политических, экономических, культурных связей между данными странами, естественно, пойдет еще более высокими темпами.

Южный газовый коридор является историческим проектом, и мне хочется, в частности, выразить глубокую признательность Президенту Маттарелле за приложенные усилия, так как во время официального визита в Азербайджан в июле 2018 года мы говорили с Президентом об этом. После этой беседы реализация ТАР пошла быстрее, и в настоящее время мы находимся на завершающей стадии проекта.

Мы также провели обмен мнениями о связях между Европейским Союзом и Азербайджаном. Идет работа над новым соглашением между Европейским Союзом и Азербайджаном. Считаю, что "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства", которая сегодня будет подписана, может стать прекрасной основой и для этого соглашения.

Успешно развиваются связи между НАТО и Азербайджаном. Много лет назад мы направили наши войска в Афганистан. Азербайджан активно участвует в миротворческих операциях, мы оказываем очень важные логистические и транспортные услуги войскам НАТО. Если учесть очень выгодные географическое положение и транспортную инфраструктуру Азербайджана, то мы успешно сотрудничаем и в этой области.

То есть, все прозвучавшие вопросы и мысли отчетливо показывают, что между двумя странами налажены стратегическое партнерство и дружественные связи, и эти связи будут успешно развиваться и впредь. Спасибо.