https://news.day.az/politics/1204864.html Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати - ФОТО
Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати - ФОТО
20 февраля после встречи в расширенном составе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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