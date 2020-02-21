Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию - важный шаг на пути дальнейшего развития связей между двумя странами.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли, передает Day.Az.

По его словам, церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева показала особое почтение Италии к Азербайджану.

"Встречи главы государства с президентом Италии Серджо Матареллой, председателем Совета министров Джузеппе Конте, председателем Сената Марией Элизабеттой Альберти-Казелатти, председателем Палаты депутатов Роберто Фико говорят о высоком уровне сотрудничества между двумя странами. В ходе государственного визита Президент Азербайджана, в первую очередь, проявив привязанность к своему государству и народу, посетил в Италии памятник Низами Гянджеви.

В ходе встреч между двумя странами было подписано около 20 документов. В частности, подписанный документ о военном сотрудничестве говорит о том, что Италия воспринимает Азербайджан как надежного стратегического партнера. Главы государства, проявив несгибаемую волю, согласились продолжить проект ТАР.

Италия - главный стратегический партнер Азербайджана в международном масштабе. Товарооборот между двумя странами в размере шести миллиардов долларов в очередной раз доказывает вышесказанное, и говорит о том, насколько важным для Азербайджана партнером является Италия", - сказал Керимли.

Он также подчеркнул, что подписанная в ходе встречи Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией является важным политическим документом, определяющим тесное сотрудничество между двумя странами на протяжении следующих лет. По словам депутата, этот документ определяет будущие направления стратегического партнерства между двумя странами и показывает, что двусторонние отношения вступили на качественно новый этап.

"Одним словом, государственный визит Президента Ильхама Алиева, а также подписанные в ходе визита документы, всесторонне упростят интеграцию Азербайджана в Европу при содействии Италии. Визит был крайне важным для обеих стран", - уточнил Таир Керимли.