20 февраля в Квиринальском дворце в Риме от имени Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы был дан государственный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме также присутствовали Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Президент Ильхам Алиев выступил на приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемая госпожа Лаура Маттарелла.

Уважаемые дамы и господа.

В первую очередь, господин Президент, выражаю Вам признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом, а также за гостеприимство, оказанное мне и делегации.

Связи между Азербайджаном и Италией имеют богатую историю. На скалах в Гобустанском государственном историческом заповеднике, где находятся вошедшие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО петроглифы, возраст которых превышает 30 тысяч лет, имеются надписи легионов Римской империи на латинском языке, относящиеся к I веку до нашей эры. Эти надписи подтверждают, что легионы Римской империи находились на территории Азербайджана. Итальянский путешественник Марко Поло в своих произведениях рассказывал об Азербайджане. В XV веке между азербайджанским государством Аккоюнлу и Венецианской Республикой были налажены политические, дипломатические связи. В 1469-1478 годах в Азербайджане действовало посольство Венецианской Республики. В то время существовали контакты между Азербайджаном и Неаполитанским королевством. В период существовавшей в 1918-1920 годах Азербайджанской Демократической Республики, являющейся первой парламентской республикой в мусульманском мире, между Азербайджаном и Италией были установлены дипломатические отношения. В Баку функционировало дипломатическое представительство Италии. В 1972 году столица Азербайджана Баку и итальянский город Неаполь были объявлены побратимами. В настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно развивается во всех областях.

Официальный визит господина Президента Серджо Маттареллы в Азербайджан в 2018 году внес значительный вклад в развитие наших связей. Мы оцениваем награждение в ходе этого визита Мехрибан Алиевой и меня высокими государственными орденами Италии как свидетельство нашего вклада в развитие дружбы между Азербайджаном и Италией.

Господин Президент, сегодня мы провели с Вами очень плодотворную встречу. Обсужденные в ходе этой встречи вопросы подтверждают стратегическую суть отношений между двумя странами. В ходе государственного визита предусматривается подписание более 20 документов. Среди них хотел бы особо отметить "Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства" между Азербайджаном и Италией. Этот документ поднимет наши отношения на более высокий уровень. "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства" еще раз подтверждает поддержку Азербайджаном и Италией независимости, суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ друг друга. В документе также отражена однозначная позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе этих принципов. Эти принципы созвучны с принятыми Советом Безопасности ООН резолюциями, связанными с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом и требующими вывода войск агрессивной Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана. На протяжении многих лет Армения оккупирует территории Азербайджана, провела этническую чистку, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.

Наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере постоянно расширяется, торговый оборот находится на высоком уровне, Италия является первым партнером Азербайджана в области торговли и экспорта. Общий объем нашей торговли с Италией в 2019 году превысил 6 миллиардов долларов. 92 процента торговли Италии со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. На протяжении многих лет Азербайджан поставляет итальянским потребителям сырую нефть, 17 процентов потребляемой в Италии нефти приходится на долю нашей страны. В прошлом году Азербайджан был крупнейшим поставщиком сырой нефти в Италию. Азербайджан тесно сотрудничает с Италией в осуществлении одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы - Южного газового коридора, реализуемого по инициативе Азербайджана. Близится к завершению TAP - последний сегмент Южного газового коридора.

Успешно развиваются наши отношения в области культуры. В 2012 году в знаменитом парке "Вилла Боргезе" в Риме был открыт памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. В настоящее время в Азербайджанском университете языков проводится обучение по специальности перевод на итальянский язык и функционирует Центр итальянского языка. Италия является одной из основных стран в Европе, где обучаются азербайджанские студенты.

Италия - колыбель древней цивилизации. В Азербайджане очень любят итальянскую культуру, искусство, киноискусство. Большое число граждан Азербайджана ежегодно совершают туристические поездки в Италию. За последние 3 года в динамике поездок гостей, приезжающих из Италии в нашу страну, отмечен более чем 40-процентный рост.

Уважаемый господин Президент и уважаемая госпожа Лаура Маттарелла, желаю Вашей стране и дружественному народу Италии благополучия, развития и прогресса.