https://news.day.az/politics/1205451.html Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии
22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Нарухито.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Японии с национальным праздником страны - Днем Вашего рождения.
Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В этот знаменательный день, когда отмечается Ваш 60-летний юбилей, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре