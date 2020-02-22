22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Нарухито.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Японии с национальным праздником страны - Днем Вашего рождения.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день, когда отмечается Ваш 60-летний юбилей, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.