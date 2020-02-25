Парламент Турции призвал дать необходимую оценку Ходжалинской трагедии
Парламент Турции призвал дать необходимую оценку Ходжалинской трагедии, сообщает Trend со ссылкой на заявление Комитета по внешним связям турецкого парламента, передает Day.Az.
Было отмечено, что трагедия в Ходжалы является черным пятном в истории человечества.
"Турция осуждает массовое убийство азербайджанцев со стороны Армении и требует вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Турция всегда поддерживала и будет поддерживать Азербайджан.
Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.
В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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