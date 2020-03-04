4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Товузе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту в знак открытия комплекса.

Помощник Президента - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о комплексе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с представленными в комплексе инновациями.

Затем глава государства встретился с волонтерами ASAN.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

В заключение было сделано фото на память.

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