Повышение заработной платы медработников отражает внимание Азербайджанского государства к системе здравоохранения

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в борьбе с новым видом коронавирусной инфекции, свидетельствует о внимании государства к системе здравоохранения.

Об этом Trend сообщил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, профессор Муса Гасымлы, передает Day.Az.

Гасымлы считает, что, прежде всего, этот документ является одним из примеров внимания Президента к здоровью граждан Азербайджана: "Этот документ в очередной раз подтверждает, что здоровье каждого гражданина Азербайджана важно для нашего государства. Наше государство использует все возможные средства для его охраны. Реальная ситуация в борьбе с этим вирусом некоторых ведущих и влиятельных государств мира показала, что их организационные навыки не находятся на желаемом уровне".

Депутат добавил, что мероприятия проводимые Оперативным штабом при Кабинете министров, созданным по распоряжению Президента Ильхама Алиева, соблюдение гражданами принятых решений, свидетельствуют о прочном единстве правительства и народа:

"Одним из наиболее важных вопросов является то, что благодаря Президенту Ильхаму Алиеву в короткие сроки в Азербайджан было доставлено необходимое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. Увеличение заработной платы работников здравоохранения также демонстрирует внимание государства к системе здравоохранения. Сегодня медицинские работники Азербайджана проявляет большую самоотдачу и повышение их зарплат является одним из проявлений заботы о них со стороны нашего государства. Я уверен, что Азербайджан, как страна, преодолеет и эту проблему".

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса.

Согласно распоряжению, за условия труда в связи с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19 к зарплате работников, трудящихся в государственных медицинских учреждениях, определяется временная надбавка в 3-5-кратном размере месячной должностной (тарифной) заработной платы.

Кабинету министров поручено определить круг медработников, к которым будет относиться установленная настоящим распоряжением надбавка, сроки ее выплаты и размер в зависимости от особенностей работы, определить условия оплаты труда привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVİD-19 медработников, трудящихся в частных медучреждениях, и волонтеров, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.