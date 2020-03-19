В Азербайджане нарушителей противоэпидемиологического режима ждет крупный штраф

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В документ в частности включено положение о нарушении противоэпидемиологического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

В соответствии с поправками, за нарушение противоэпидемиологического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов:

- физические лица будут оштрафованы на сумму от 100 манатов до 200 манатов,

- должностные лица - от 1500 манатов до 2000 манатов, либо, в силу обстоятельств дела, с учетом личности правонарушителя его ожидает административный арест на срок до одного месяца.

Размер штрафа для юридических лиц установлен в размере от 2000 до 5000 манатов.