https://news.day.az/politics/1214501.html Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости"
Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости"
Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости".
Как передает Day.Az, порядок определяет систему проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости.
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