Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости"

Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости".

Как передает Day.Az, порядок определяет систему проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости.

Новость обновляется