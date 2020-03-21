Борислав Береза: Украине следует брать пример с Азербайджана в борьбе с коронавирусом

Украинский депутат Борислав Береза опубликовал в социальной сети Facebook свое мнение о том, как образцово в Азербайджане борются с коронавирусом и как Украина должна брать пример с нашей страны.

Также Береза, рассказывая своим подписчикам об эффективных методах Азербайджана, поделился публикацией Day.Az, в которой подробно говорится об утверждении порядка формирования и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Представляем читателям текст данной публикации депутата Верховной рады:

Каждый день я привожу примеры, как реагирует руководство той или иной страны на эпидемию коронавируса. И сегодня расскажу о том, что делается в Азербайджане. Это то, что можно копировать и реализовывать в Украине. Я вижу системность в их работе и стратегию.

В Азербайджане создан специальный Фонд и утвержден порядок формирования и использования его средств для поддержки борьбы с коронавирусом. Прописано все, куда пойдут средства. Вот ссылка: https://news.day.az/economy/1214560.html.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVİD-19). К месячной (тарифной) зарплате работников государственных медицинских учреждений за работу в условиях, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVİD-19) начислена срочная надбавка в 3-5-кратном размере.

Кроме того Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение виделить Кабинету министров миллиард манатов (более 588,2 млн долларов США) на борьбу с последствиями коронавируса. Деньги выделяются отраслям и субъектам, предположительно пострадавшим от пандемии - юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

В Азербайджане в настоящее время действуют временные ограничения на функционирование ресторанов, кафе, баров.

Организованы тесты на коронавирус на дому. Бесплатно.

В связи с быстрым распространением коронавируса в мире и его появлением в соседних странах, в Азербайджане развернуты спецлаборатории по борьбе с COVID-19. Кроме того, развернуты ​​мобильные лаборатории, которые в случае каких-либо подозрений на вирус, могут быстро выехать в любую часть Азербайджана и провести экстренное обследование.

Кроме того, в рамках переориентирования бизнеса в Азербайджане открываются предприятия по производству медицинских масок. Делается это при поддержке государства.

А еще на днях Азербайджан, улучшив свою позицию на 16 пунктов, занял 44 место в рейтинге "Фонда наследия" США (The Heritage Foundation) по "Индексу экономической свободы". Украина на 147 месте. Между Гамбией, Аргентиной и Микронезией. Это тоже часть государственной политики и возможность наполнять бюджет, чтоб тратить затем деньги на борьбу с коронавирусом.

Есть еще целый комплекс мер, который в ближайшие дни будет утвержден и начнет реализовываться. От налоговых каникул до спецобеспечения учителям на переиод эпидемии коронавируса. Все это показывает системный подход к решению проблемы. И этому надо учиться нашей власти.

Сейчас главная задача государства не только организовать карантин и обеспечить медицинскую помощь всем инфицированным коронавирусом гражданам, но и обеспечить выживание украинцев в этой ситуации, а так же разработать комплексную стратегию. В случае, если не могут сами, то пусть подключают экспертов и тех, кто понимает, что надо делать. Единственное, что наша власть предлагает - это карантин и самоизоляция. Но это лишь часть всего, что надо делать. Важная, но лишь часть.