Хикмет Бабаоглу: Пожертвование Президентом Ильхамом Алиевым годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является большим примером гражданственности

Пожертвование Президентом Ильхамом Алиевым годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является большим примером гражданственности. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az

Бабаоглу отметил, что борьба с коронавирусом может быть эффективной только при проявлении усилий в этом направлении в общенациональном масштабе: "В этом смысле меры, предпринимаемые против угрозы распространения коронавируса в Азербайджане, несут комплексный характер и осуществляются в последовательной форме. Если мы сделаем краткий сравнительный анализ текущей ситуации в связи с борьбой с угрозой коронавируса, то увидим, что в нашей стране ситуация действительно намного лучше, чем в других странах. Азербайджан, не теряя времени, начал принимать меры безопасности. Указами главы государства был создан Оперативный штаб при Кабинете министров, учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. На всех уровнях были осуществлены превентивные медицинские и социальные меры. В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане и обеспечения оказания финансовой поддержки мерам, предпринимаемым по борьбе с ней, была создана возможность для добровольных перечислений физических и юридических лиц в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что средства Фонда будут направляться на меры, осуществляемые в направлении борьбы с угрозой коронавируса, в том числе на формирование медицинских учреждений специального режима, улучшение инфраструктуры медицинских учреждений и усиление их материально-технической базы и другие меры: "Это, в конечном итоге, сделав нас еще сильнее, поможет нам выйти из данной ситуации с минимальными потерями".