Правящая партия Азербайджана выделила Фонду поддержки борьбы с коронавирусом 500 тыс. манатов

Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) высоко оценивает меры, проводимые правительством по поручению Президента Ильхама Алиева с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана, и проводит работу в этом направлении в рамках своих возможностей.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на партию.

Как уже сообщалось ранее, ПЕА перевела в созданный указом главы государства Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов.

Данный шаг Исполнительного секретариата ПЕА был высоко оценен сотрудниками и активистами местных структур партии, и в рамках очередного шага в этом направлении, согласно принятому решению, по инициативе Исполнительного секретариата ПЕА и сотрудников местных структур партии, их месячная зарплата будет пожертвована в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Таким образом в целом сумма перечислений партии в Фонд составляет примерно 500 тысяч манатов.