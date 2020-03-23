Хикмет Гаджиев: ВОЗ высоко оценивает меры, которые предпринимает Азербайджан в борьбе с коронавирусом

Необходимые превентивные меры Азербайджана высоко оцениваются Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения пока не подавала сигнал тревоги в связи с ситуацией в Азербайджане.

"Это является результатом организации системы управления в Азербайджане, под руководством главы государства, на совершенном уровне. В то же время это проявление готовности страны к такого рода чрезвычайным положениям. Еще в начале января, когда эпидемия только давала о себе знать, Азербайджан принял необходимые подготовительные меры. Все это высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Хикмет Гаджиев.

Напомним, что в ходе заседания Кабинета министров, проведенного 23 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса COVİD-19, с целью защиты здоровья населения, недопущения его распространения в стране, пресечения возможных последствий, вызванных инфекцией, согласно статье 25 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" с 00:00 24 марта по 20 апреля в Азербайджане объявлен особый режим карантина.