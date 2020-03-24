Ильхам Мамедов: В борьбе с коронавирусом граждане тоже должны проявлять ответственность

В Азербайджане предпринимаются все необходимые шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что превентивные меры, своевременное осуществление санитарно-эпидемиологических мер предотвратит этот процесс: "Предпринимаются меры по защите здоровья населения. Для борьбы с этим вирусом в депо страны достаточно лекарственных средств".

Мамедов подчеркнул, что наряду с мерами, которые проводит государство, важное значение имеет и то, чтобы граждане тоже соблюдали эти правила. Депутат отметил, что граждане должны проявлять солидарность: "Демонстрируя солидарность в этой борьбе, граждане должны соблюдать карантинный режим, придерживаться рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров. Тогда мы сможем предотвратить воздействие вируса. Люди должны проявлять сознательность".