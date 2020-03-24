https://news.day.az/politics/1215750.html Хикмет Гаджиев: Карантин - это не санаторий - ВИДЕО
Хикмет Гаджиев: Карантин - это не санаторий - ВИДЕО
Надо смотреть на каждый вопрос объективно. Никто не должен считать, что он переведен на карантин для отдыха, и для него созданы бесплатные возможности для туризма.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в программе "Evdəqal" на канале АзТВ сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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С полной версией интервью можно ознакомиться на видео ниже:
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