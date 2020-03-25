Приоритет для Азербайджана - сохранение социального благополучия населения

Азербайджан принимает все необходимые меры для недопущения распространения пандемии коронавируса в стране и пресечения его негативного влияния на экономику и социальное благополучие населения.

Об этом в среду сказал Trend председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев, передает Day.Az

Он сообщил, что сегодня пандемия коронавируса стала первостепенной проблемой для всего мира.

"Это проблема, которая требует введения серьезных ограничений и новых подходов. С тех пор, как проблема коронавируса стала актуальной, Президент Ильхам Алиев, учитывая серьезность вопроса и его возможные последствия, дал поручение по созданию Оперативного штаба при Кабинете министров, который принимает своевременные и правильные решения: закрытие границ, возвращение граждан, находящихся за пределами родины, создание карантинных зон в приграничных регионах и так далее.

Затем глава государства подписал очередное распоряжение по предотвращению возможного негативного влияния последствий коронавируса на социальную, экономическую и финансовую сферы. Выделение Кабинету министров одного миллиарда манатов из госбюджета Азербайджана на 2020 год для снижения негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны, макроэкономическую стабильность, занятость и субъекты предпринимательства стало важным шагом в направлении осуществления в стране упреждающих мер на должном уровне, обеспечения социальной защиты населения. Сохранение стабильности маната также крайне важное условие", - сказал Муса Гулиев.

Председатель комитета подчеркнул, что учреждение Фонда поддержки борьбы с коронавирусом и пожертвование Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой годичной зарплаты в Фонд, дополнительное выделение главой государства 20 миллионов манатов, импорт в страну 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких, подписание распоряжения по повышению социальной защиты врачей, несомненно, мобилизовало всех граждан в борьбе с проблемой.

"В данных условиях приоритетом для страны является сохранение социального благополучия населения, обеспечение устойчивости экономического развития. Уверен, что проделанная работа поспособствует устранению угрозы коронавируса в Азербайджане в скором времени, и мы преодолеем эту проблему с минимальными потерями", - сказал Муса Гулиев.