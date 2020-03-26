https://news.day.az/politics/1216170.html Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса
Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса
Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщил АПА глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, очередное пленарное заседание весенней сессии состоится 30 марта, передает Day.Az.
Заседание начнется в 11:00.
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