Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса

Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщил АПА глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, очередное пленарное заседание весенней сессии состоится 30 марта, передает Day.Az.

Заседание начнется в 11:00.