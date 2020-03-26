https://news.day.az/politics/1216300.html Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислил 20000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислил 20000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана, тренеры и спортсмены сборных команд по художественной гимнастике, мужской и женской спортивной гимнастике, акробатике и батуту, а также медицинский персонал, перечислили часть своих заработных плат в размере 20000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию.
В сообщении также отмечается, что на официальной странице AGF в Instagram каждый день за исключением субботы и воскресенья проводятся занятия по утренней гимнастике для граждан всех возрастных групп.
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