https://news.day.az/politics/1217082.html С завтрашнего дня в "Ени клиника" в Баку будут проходить лечение больные коронавирусом - ФОТО - ВИДЕО
С завтрашнего дня в "Ени клиника" в Баку будут проходить лечение больные коронавирусом - ФОТО - ВИДЕО
С завтрашнего дня в медицинском учреждении "Ени клиника" в Баку будут проходить лечение больные коронавирусом.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, было сообщено в ходе открытия учреждения, в котором приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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