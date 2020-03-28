С завтрашнего дня в "Ени клиника" в Баку будут проходить лечение больные коронавирусом

С завтрашнего дня в медицинском учреждении "Ени клиника" в Баку будут проходить лечение больные коронавирусом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, было сообщено в ходе открытия учреждения, в котором приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.