В Армении 14 сотрудников Минздрава заразились коронавирусом

У 14 сотрудников национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении подтвердился коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"У 14 сотрудников городского отделения национального центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердилось коронавирусное заболевание.