https://news.day.az/politics/1217509.html В Армении 14 сотрудников Минздрава заразились коронавирусом
В Армении 14 сотрудников Минздрава заразились коронавирусом
У 14 сотрудников национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении подтвердился коронавирус.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"У 14 сотрудников городского отделения национального центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердилось коронавирусное заболевание.
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