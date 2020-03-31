МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится: "31 марта - День геноцида азербайджанцев, когда чтится память жертв кровавой резни, совершенной в 1918 году армянами против азербайджанцев.

С полной версией сообщения можно ознакомиться по ссылке.

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