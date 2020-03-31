https://news.day.az/politics/1218091.html МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев
МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев
МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В обращении говорится: "31 марта - День геноцида азербайджанцев, когда чтится память жертв кровавой резни, совершенной в 1918 году армянами против азербайджанцев.
С полной версией сообщения можно ознакомиться по ссылке.
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