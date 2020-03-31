Имеются достоверные факты осквернения тел мусульман армянскими агрессорами

Существуют десятки документов, подтверждающих, что сожжение и осквернение тел в отвратительной форме тюркско-мусульманского населения во время мартовского геноцида 1918 года было совершено армянами и армянскими церковными деятелями. Об этом сказал Trend ведущий научный сотрудник Института истории имени А.А. Бакиханова отдела "История геноцидов против азербайджанского народа", доктор исторических наук Вагиф Абышов.

По его словам, истинная суть политики геноцида, проводимого армянами против азербайджанцев в марте-апреле 1918 года в Баку полностью отражена в архивных документах и научно-исследовательских материалах.

Историк отметил, что после февральской революции 1917 года Баку стал центром классовой борьбы и столкновений за власть. Там были размещены хорошо вооруженные воинские формирования, подчинявшиеся партии "Дашнакцутюн" и армянскому национальному совету:

"К ним перешло огромное количество оружия бывшей русской армии. В то же время, армянскому национальному совету, обладающему достаточными денежными средствами, в основном достались ружья русских солдат: до октябрьской революции в Баку находилось несколько тысяч вооруженных армянских солдат и офицеров, прибывших с разных мест фронта. Они находились в Баку для комплектования армянского корпуса, организованного на Южном Кавказе. Накануне мартовского геноцида 1918 года армянские национальные воинские части объединились с вооруженными силами, которые начал создавать О. Корганов. В это время начальником штаба Красной армии был член партии "Дашнакцутюн", бывший полковник З. Аветисов. Накануне мартовской резни в Баку, превышая должностные полномочия, Авакян раздавал оружие и патроны входящим в партию армянам. Армяне несколько месяцев серьезно вооружались, перевозили оружие, патроны, пулеметы из армянских городов и сел в Баку.

Все это происходило в глазах Бакинского совета во главе с Шаумяном. На самом деле они и сами помогали этому".

По словам Вагифа Абышова, в Азербайджане, различные русские политические партии объединившись с меньшевиками, эсерами, кадетами, партией Дашнакцутюн забыли о внутренних спорах и борьбе, и объединились на едином фронте против азербайджанской партии Мусават.

"15 марта 1918 года С. Шаумян сказал: "Наша политика - гражданская война. Кто идет против этой политики, они наши враги". Он начал провоцировать армян и русских солдат, особенно матросов Каспийского военно-морского флота против турецко-мусульманского населения. Представители всех классов армянского населения знали о своем "долге" участвовать в этой войне. Шаумян, заблудившись, обратился за военной помощью к Москве. Он написал письмо Сталину, в котором просил срочно выделить десять миллионов рублей для организации Кавказской Красной Армии (армянская армия). Совет Народных Комиссаров РСФСР в декабре 1917 года направил Бакинскому Совету 500 тысяч рублей, а в первом квартале 1918 года 30,8 тысяч рублей. В марте того же года командование Московского военного округа дало указание направить в Баку военный отряд, 2 самолета и 5 тысяч орудий. В отличие от армян, военная организация и боеприпасы тюркско-мусульманского населения в Баку были ничтожными. Естественно, их победа в этой борьбе была невозможна. Шаумян это прекрасно понимал. "Дашнакцутюн" и Армянский национальный совет начали планомерную и специальную подготовку к страшной резне и грабежам в Баку. Все трагедии происходили в районах, где жили тюрки-мусульмане. В документах чрезвычайной следственной комиссии отмечается, что армянский вооруженный отряд, названный военной дружиной национального комитета Армении, возглавляемый Егишой Пахлавуни, начал обстрел территорий, где проживали мусульмане. Можно сказать, что в одно и то же время был обстрелян так называемый район "Шамахинка" армянским отрядом Левона Саатсазбекова", - отметил он.

Вагиф Абышов также сказал, что после уничтожения мусульманских кварталов, вечером 31 марта началась операция по захвату Ичеришехер. Во главе этой операции по уничтожению стоял Н. Ананченко, наряду с другими "красногвардейцами"(Сурен Шаумян, Овчиян, Галстян, Саркис, Габер-Кори, Артак, Манучаров, Акопов), принявшими в ней активное участие. В мартовских событиях 1918 года, когда у нас не было вооруженных сил, мы использовали дашнакские отряды. Но они выполняли свою унизительную работу. Вместо гражданской войны они совершили национальную резню, убив до 20 тысяч мусульман. Военно-морской флот русских в Каспийском море, пойдя на поводу армян-заговорщиков. обстрелял густонаселенные мусульманские кварталы и города. В результате этого обстрела была серьезно повреждена мечеть Təzə pir, которая считается главным местом поклонения мусульман. Армянские дашнаки, согласно заранее подготовленному плану, под большевистским флагом в Баку с 30 марта по 1 апреля 1918 года в течение трех дней совершали резню против турецкого народа, приведшее к гибели тысяч человек:

"Армянский лозунг "Нам без разницы - большевик ты или социалист, достаточно турецкого происхождения" еще раз свидетельствует о том, что их основной план состоял в том, чтобы еще больше разрушить, напугать и изгнать тюркско-мусульманское население со своих родных земель. Начальник армянских вооруженных отрядов Татевос Амиров был одним из непосредственных руководителей жестокого истребления и разрушения домов тюркско-мусульманского населения в Баку, а также в других регионах Азербайджана. Наряду с населением армяне уничтожали их имущество, забирали ценные вещи. Позже в одном районе под землей были обнаружены тела 57 мусульманских женщин и девочек. У них были отрезаны уши, нос и вспороты животы".

Вагиф Абышов отметил, что по документам чрезвычайной следственной комиссии, согласно показаниям свидетелей мартовских событий, только в марте 1918 года было убито более 12 тысяч невинных граждан тюркско-мусульманского происхождения. В ходе кровопролитных боев в Баку проив них армянско-русские большевистские силы Бакинского совета нанесли большой ущерб зданиям. Были сожжены редакции газет открытое Açıq söz и Kaspi, была совершена бомбардировка самой большой мечети в Баку, сожжено здание благотворительного общества İsmailiyyə, построенная в XIV веке мечеть Кейгубад, входящая в ансамбль Дворца Ширваншахов, была сожжена дотла:

"28 апреля 1918 года большевик Тер Габриелян в письме Шаумяну отмечал, что, независимо от его социального положения, когда русских солдат в Баку спрашивают о советской борьбе все они единогласно заявляют, что там идет армяно-татарская резня, которая была совершена армянами. "Никто не может отрицать, что различные армянские группы совершили зверства против мусульманского населения", - пишет газета "Наше время", издававшаяся в Баку и являвшаяся органом национального совета Армении.

Вагиф Абышов отметил, что армяне, пользуясь созданным в Баку большевистско-дашнакским режимом, осуществляли свою коварную политику в отношении азербайджанцев. В результате этой политики были убиты тысячи мирных тюркских мусульман, разграблены и сожжены их дома, жестоко разрушены памятники культуры.

Историк также отметил, что в настоящее время 20 процентов азербайджанских земель, оккупированных вооруженными силами Армении, заставляет пребывать миллионы человек в положении беженцев и переселенцев. Невыполнение армянами условий четырех резолюций Совета Безопасности ООН (822, 853, 874, 884), а также бездействие Минской группы ОБСЕ еще раз свидетельствует о том, что христианская солидарность в мире по-прежнему имеет место быть и на Южном Кавказе защищаются оккупационные действия армянского государства.