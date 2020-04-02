Утвержден порядок исполнения государственного гимна Азербайджана в зарубежных странах

Кабинет министров утвердил "Правила исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики (АР) во время торжественных мероприятий, проводимых АР на территории иностранного государства".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Данное положение разработано в соответствии со статьей 7.3 Закона АР от 19 февраля 2019 года № 1512-VQ "О правилах использования государственного гимна Азербайджанской Республики", и определяет правило исполнения государственного гимна нашей страны во время торжественных мероприятий, проводимых Азербайджаном в зарубежных странах.

Во время торжественных мероприятий, проводимых страной на территории иностранного государства, исполнение государственного национального гимна осуществляется в соответствии с "Основными правилами государственного протокола Азербайджанской Республики" и настоящим Положением, утвержденными Указом главы государства от 28 июля 2004 года № 97, с учетом требований закона.

Музыка и текст государственного гимна Азербайджана, исполняемые во время торжественных мероприятий, проводимых страной на территории иностранного государства, должны соответствовать конституционному закону АР "Об утверждении музыки и текста государственного гимна Азербайджанской Республики".

В соответствии с законом, государственный гимн Азербайджана исполняется во время открытия и закрытия на территории иностранных государств торжественных мероприятий и собраний, посвященных праздникам нашей страны, важным для азербайджанского государства и народа историческим событиям, при открытии памятников или мемориальных досок выдающимся государственным, политическим, общественным, научным деятелям, а также сферы искусства и национальным героям Азербайджана, и государственным органам (структурам), органам местного самоуправления, во время церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых политическими партиями или неправительственными организациями (при поднятии или вывешивании Государственного флага Азербайджанской Республики).

Государственный гимн АР исполняется на открытии торжественных мероприятий, проводимых Азербайджанской Республикой на территории иностранного государства, после государственного гимна принимающего государства.

Исполнение государственного гимна АР осуществляется при помощи оркестра, хора, либо с помощью инструментов, а также с использованием звукозаписи.

На торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства, государственный гимн АР не может быть исполнен на другом языке.

На торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства, не допускается искажение слов и музыки государственного гимна АР.

Во время исполнения государственного гимна АР в закрытом или открытом пространстве на торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства, уровень звука регулируется с учетом законодательства соответствующего иностранного государства в соответствии с "нормами вибрационных и шумовых загрязнений, отрицательно влияющих на окружающую среду и здоровье человека", утвержденными Указом Президента АР от 8 июля 2008 года № 796.

При исполнении государственного гимна АР на торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства, граждане страны должны до конца стоя слушать государственный гимн АР или читать его в соответствии с текстом.

При исполнении Государственного гимна АР на торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства, иностранцы и лица без гражданства должны до конца стоя слушать государственный гимн АР.

Во время исполнения государственного гимна АР на торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства, лица с ограниченными возможностями здоровья, в случае затруднения реализации требований, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, могут не соблюдать эти требования.