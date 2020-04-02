https://news.day.az/politics/1219175.html МИД: Армения должна осознать, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджар, носит временный характер
МИД: Армения должна осознать, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджар, носит временный характер
Армения должна осознать, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджар, носит временный характер.
Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в связи с годовщиной оккупации Кельбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
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