МИД: Армения должна осознать, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджар, носит временный характер

Армения должна осознать, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджар, носит временный характер.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в связи с годовщиной оккупации Кельбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

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