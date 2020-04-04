Пленарное заседание парламента Азербайджана перенесено

Изменилось время пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое планировалось провести седьмого апреля.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккулоглу, передает Day.Az.

По его словам, пленарное заседание перенеслось с 7 на 9 апреля. Вопросы повестки дня заседания сохранились без каких-либо изменений.