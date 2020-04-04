https://news.day.az/politics/1219952.html Пленарное заседание парламента Азербайджана перенесено
Пленарное заседание парламента Азербайджана перенесено
Изменилось время пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое планировалось провести седьмого апреля.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккулоглу, передает Day.Az.
По его словам, пленарное заседание перенеслось с 7 на 9 апреля. Вопросы повестки дня заседания сохранились без каких-либо изменений.
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