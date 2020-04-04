Безответственность любого гражданина ставит под угрозу жизнь всех

Безответственность любого гражданина, в условиях особого карантинного режима, введенного в рамках борьбы с распространением коронавирусной пандемии, ставит под угрозу жизнь всех, сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

Алиев отметил, что коронавирус сегодня стал серьезной угрозой, и с каждым днем в мире неуклонно растет число зараженных, поэтому каждый должен неукоснительно соблюдать правила, установленные оперативным штабом при Кабинете Министров.

"Те же, кто не соблюдает эти правила, не только проявляют безответственность, но и совершают преступления. Потому что эти безответственные действия представляют большую угрозу для других граждан, членов семьи, для всего государства", - сказал председатель комитета.

Он также подчеркнул, что шаги, предпринятые правительством в соответствии с курсом Президента Ильхама Алиева, создают условия для выхода из этой тяжелой ситуации с наименьшими потерями, поэтому каждый гражданин, сознавая свою ответственность, должен изолировать себя от других, чтобы защитить от этой угрозы и государство, и своих близких, и других граждан. Каждый должен проявлять солидарность, думать о своих близких и о своем государстве, считает депутат.

"Принятые меры в первую очередь нацелены на охрану здоровья гражданина Азербайджана и безопасности нашего независимого государства. Все должны поддерживать и следовать этому курсу. В свою очередь Правительство Азербайджана делает все возможное, чтобы каждый гражданин жил нормальной жизнью", - подытожил Алиев