"Мы сильны вместе!" - этот призыв, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, приобретает новую силу, значение и смыслы, причем не только в Азербайджане, но и среди азербайджанцев по всему миру.

Азербайджан в числе первых начал эвакуировать своих граждан, в том числе, студентов из стран, охваченных пандемией. Тысячи жизней были спасены, тысячи матерей благодарят государство и лично Президента Ильхама Алиева за то, что их детям помогли вернуться домой и проявили заботу по возвращении. Возможно, пример Азербайджана вдохновил правительства и ряда других стран предпринять и ускорить аналогичные меры. Зарубежные эксперты, включая авторитетные международные организации, отмечают высокоэффективную работу правительства Азербайджана как в борьбе с пандемией, так и в оперативной выработке комплексной системы социальной защиты населения в условиях кризиса и принятия адекватных мер по поддержанию экономики.

"Азербайджанское государство, столкнувшись с серьезной ситуацией, вновь продемонстрировало свою силу. Оно показало, что наша основная задача - защитить народ, государство. Для достижения этого можно предпринимать любые шаги, и мы это делаем", - заявил глава государства.

Антикризисные инициативы приняли под контролем Президента Ильхама Алиева интенсивный и точечный характер. Государство выделило более 2,5 млрд манатов на преодоление кризиса. Были учтены интересы всех категорий населения и бизнеса. В частности, решаются проблемы студентов, определены пособия по безработице, будут профинансированы 600 тысяч наемных работников и частных предпринимателей, и все это - за счет государства. В кратчайшие сроки были сданы в эксплуатацию, а также готовятся к открытию в будущем оснащенные новыми технологиями больницы, налажено местное производство медицинских масок для населения, проведено уже около 60 тысяч тестов на COVID-19.

Азербайджан сегодня уверенно справляется со всеми проявлениями кризиса, поскольку с первых же дней глава государства принял все необходимые меры для проработки единого плана действий с четким распределением функций для каждой из государственных структур, ответственных за конкретные направления, с привлечением профессионалов. Этот процесс продолжается непрерывно, как и реагирование на новые вызовы.

В помощь государственным структурам подключаются и общественные организации, волонтерские движения, все чаще проявляется личная инициатива граждан, способных оказать помощь тем, кто в ней сегодня более всех нуждается. Очевидно, что сплотившись, мы - государство и общество - можем сделать все возможное, чтобы в нашей стране не осталось морально и материально незащищенных граждан.

Только вместе мы можем преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями, подчеркивает Президент Ильхам Алиев. Единение лидера и страны, государства и общества, власти и народа, всех и каждого, сегодня является основополагающим критерием устойчивости и дальнейшего развития Азербайджана.

Значительные усилия руководства страны по защите здоровья и благополучия граждан, укреплению экономики на фоне беспрецедентных глобальных угроз, помогают поддерживать уверенность в завтрашнем дне и способствуют сплочению азербайджанского общества.

Благодаря своевременным инициативам главы государства Азербайджан благополучно преодолевает этот тяжелейший период испытаний. "В результате оперативных мер мы не позволили этой беде получить широкий размах в стране. Но наш дальнейший успех отныне во многом будет зависеть от поступков людей. Государство сделало все возможное. Сегодня действуют ужесточенные ограничительные меры. Люди должны быть ответственными, беречь себя, близких, членов семьи. Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Пока у нас крайне малые потери, и они не будут превышены, если каждый гражданин разделит ответственность с государством за будущее своей страны и своих близких. И тогда, возможно, не будет острой необходимости в продлении сроков и ужесточении условий карантина, что снизит риски моральных и материальных потерь, и приблизит возвращение страны к нормальной жизни.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

специально для Day.Az