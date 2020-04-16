Власти Азербайджана идут на беспрецедентные расходы для недопущения массового заражения людей

Власти Азербайджана идут на беспрецедентные экономические расходы для недопущения массового заражения людей коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

Историк сказал, что власти России и Азербайджана, а также еще ряда стран постсоветского пространства ввели достаточно жёсткие, но очень действенные меры для борьбы с пандемией: "Уверен, что они в своей совокупности достаточно эффективны и на практике доказывают социальную ориентированность государственной политики властей двух стран в условиях пандемии. Власти идут на беспрецедентные экономические расходы и издержки лишь бы не допустить массового заражения людей. Сегодня коронавирусную пандемию нередко сравнивают с эпидемией так называемой "испанки" 1918-1919 годов, но отношение властей к болезни тогда и сейчас принципиально разное. Тогда никто осознанно не ограничивал жизнедеятельность в стране ради защиты здоровья людей. Сегодня ситуация обратная, что лишний раз доказывает изменение отношения к жизни человека. Искусственно на время ограничили нашу свободу передвижения ради нашего же блага, и этот факт надо совершенно осознанно понимать".

Он отметил, что тема коронавирусной пандемии крайне актуальна для него лично, так как ему пришлось пережить две недели карантина и переболеть им: "По личным ощущениям могу сказать, что при наличии хорошего иммунитета, - а он у меня оказался хорошим, благодаря году жизни в Азербайджане с его солнцем, морем и фруктово-овощным изобилием, - болезнь переносится довольно-таки легко. Но если иммунная система человека расшатана, то ему придётся сложно, возможны и пневмония, и летальный исход. Коронавирус похож на механизм, запускающий многие хронические соматические болячки, в совокупности с которыми он может дать очень серьёзные последствия".

Согласно словам политолога, медики России и Азербайджана сейчас держат эпидемиологическую ситуацию под контролем и без всякого сомнения удержат ее до окончания пандемии: "Ситуация в наших странах намного лучше, чем у соседей. Об этом я могу совершенно определённо говорить на основании еженедельных обзоров Всемирной организации здравоохранения по теме пандемии. Если до того момента, пока эта зараза меня непосредственно не коснулась, я относился к данному вопросу с откровенной иронией и считал любые меры предосторожности излишними, то теперь вынужден признать, что был категорически неправ, игнорируя правила карантина и самоизоляции. К счастью, сегодня большинство людей осознали серьезность ситуации и проявляют ответственность, в чем заключается одна из гарантий того, что пандемия будет побеждена".

Он считает, что, вне всякого сомнения, любой глобальный катаклизм или эпидемия меняют мир, и в этом смысле нынешняя пандемия не будет исключением: "Уже сейчас видно, как государственный эгоизм некоторых стран господствует над общечеловеческими ценностями. Можно совершенно определённо говорить, что ранее публично декларировавшиеся нравственные постулаты будут или пересматриваться, или потеряют свою ценность. В случае с так называемыми "общечеловеческими ценностями" об этом можно говорить совершенно определённо. После пандемии ООН придётся серьёзно потрудиться, чтобы организовать на планете новый миропорядок или, как минимум, установить новые правила игры в кризисных ситуациях глобального масштаба. Впрочем, если пандемия продлиться недолго, то через полгода о ней все позабудут, и мир будут жить по тем же правилам, по каким жил и до нее".

Что касается вопроса влияния нынешней пандемии на развитие искусственного интеллекта, то тут эксперт отметил: "Искусственный интеллект развивался и до пандемии, так как это дело соответствовало основному вектору прогресса цивилизации. Единственное, что может показать пандемия, то это тот факт, что ИИ может изменить характер и систему организации труда работников, структуру организации бизнеса и характер взаимоотношений работодателей и сотрудников. Согласитесь, все это имеет отношение только к общественному устройству, но никак не к искусственному интеллекту как таковому".