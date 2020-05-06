Реформы, проводимые в Азербайджане, уже приносят свои наглядные результаты

Правоохранительные органы Азербайджана продолжают операции по изобличению и привлечению к ответственности нечистоплотных на руку чиновников, пытающихся нажиться незаконным путем.

К сожалению, как показывают последние события, на местах нашлось немало лиц, облеченных властью, которые вдруг решили, что они - выше закона. На минувшей неделе прогремела новость об аресте главы Билясувара, затем стало известно о возбуждении дела в отношении чиновника из Исмаиллы. Сегодня процесс очистки структур власти страны продолжился. Стало известно об освобождении с занимаемых постов еще нескольких должностных лиц ряда районов.

В Азербайджане в последний месяц раскрыто значительное число преступлений коррупционной направленности, в результате чего было взято под стражу или лишилось должностей значительное число должностных лиц, сказал в беседе с Day.Az известный российский политический аналитик, историк и правовед Олег Кузнецов.

"В условиях карантина, когда люди вынужденно сидят по домам и поневоле обращают гораздо большее внимание на происходящее вокруг них, такие деяния становятся более заметными и резонансными, поэтому нет ничего странного в том, что Служба государственной безопасности Азербайджана и органы прокуратуры страны становятся чуть ли не главными ньюсмейкерами", - сказал Кузнецов.

Проводя параллели, наш собеседник отметил, что в России в условиях тотальной самоизоляции после темы COVID-19 тема борьбы с разного рода злоупотреблениями чиновников и разнообразных "оборотней в погонах" занимает второе место в новостных лентах.

По словам российского аналитика, надо понимать, что органы госбезопасности, прокуратуры, полиции и все остальные силовики сейчас переведены на усиленный порядок несения службы, поэтому еще больше сфокусированы на выполнении своих непосредственных служебных обязанностей, в результате чего эффективность их работы только увеличивается, отметил Кузнецов.

Наш собеседник напомнил фразу из кинофильма "Место встречи изменить нельзя", которую произносит Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого: "порядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать". Для данной ситуации, считает Кузнецов, эта фраза подходит как нельзя лучше. Поэтому успешное преследование коррупционеров надо записывать в актив спецслужб и органов охраны правопорядка.

"Географические размеры России и Азербайджана разные, но у нас в России и у вас в Азербайджане, что отрадно замечать, наблюдается рост раскрываемости преступлений подобного рода, что свидетельствует о росте профессионализма сотрудников правоохранительных органов и спецслужб и снижении восприимчивости к такого рода деяниям власти и общества. А это можно приветствовать.

У вас в Азербайджане за полгода в следственный изолятор СГБ "переселились" главы нескольких районов, у нас в России сажают и губернаторов, и руководителей республик, и даже министров. Очищение власти - это всегда позитив, который надо приветствовать. В Азербайджане, насколько я могу судить, глядя на внутриполитические процессы со стороны, все последние реформы и преобразования затевались в том числе для того, чтобы понизить уровень коррупции. И это уже дает свои результаты", - заключил Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева