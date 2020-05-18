"Час икс" для Армении

Разоблаченный и осрамившийся на весь мир премьер-министр Армении Никол Пашинян, не имея возможности фактически опровергнуть выдвинутые против его семьи обвинения в сотрудничестве с фашистами, попытался, как обычно, переключить внимание на азербайджанскую тему. Но армянский скандал принял столь широкий масштаб и огласку, в том числе в международных кругах, что неуклюжие попытки Пашияна списать свой позор на "азербайджанские провокации" выглядят смехотворно и неубедительно.

Пашинян заявил на пресс-конференции, что это якобы Азербайджан представил Армению как страну, где реабилитируют пособников нацистов. Но Азербайджану нет необходимости что-то представлять, поскольку Армения сама официально представилась всему миру, как страна, провозгласившая нацизм своим основополагающим идейным приоритетом.

Армянское государство открыто строит свою идеологию на нацистском учении "Цехакрон", основоположником которого является Гарегин Нжде, осужденный за сотрудничество с фашистской Германией и многочисленные преступления против человечности. В центре Еревана демонстративно установлен памятник Нжде, которому поклоняется армянское общество. Армянская молодежь изучает нждеизм - армянскую разновидность фашизма. Армянская диаспора пропагандирует и насаждает культ своих фашистских героев" по всему миру, в том числе в России. Премьер-министр Армении на всех международных площадках отстаивает и защищает фашистских преступников, получивших в Армении статус "национальных героев". Это выбор Армении, причем здесь Азербайджан? И это выбор Пашиняна - наследника прислужника фашистов, причем здесь Президент Азербайджана Ильхам Алиев, которому безуспешно пытается оппонировать Пашинян?

Для Армении наступает "час икс" - время нести ответственность за свои преступления и за своих "героев", вошедших в историю, как предатели, военные преступники и палачи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как и азербайджанский народ не пытаются умалить вклад армянского народа в борьбу против фашизма в годы ВОВ. Но армяне сами выбирают не тех "героев", сами выбирают путь войны, когда еще не утрачен шанс к миру. Процесс фальсификации истории и героизации фашистов получил развитие в самой Армении. И как следствие сегодня весь мир получает все новые доказательства приверженности армянского государства и армянских политиков идеям фашизма в армянской национальной интерпретации.

При этом попытка Пашиняна провести параллели между эсэсовцем Нжде и лидером АДР Расулзаде аналогична усилиям армянства мстить за снятую в российском городе Армавир памятную доску Нжде осквернением в Ереване памятника российскому дипломату Грибоедову.

Мамед Эмин Расулзаде не имел отношения к преступлениям нацистской Германии, в отличие от Гарегина Нжде и Дро, и не создавал фашистские легионы.

Пашинян в очередной раз выставил себя на посмешище, не имея возможности представить реальные подтверждения своим пустым заявлениям.

Возможно, имеет смысл совместно с Россией и другими республиками СССР открыть архивы, создать соответствующую комиссию, и представить результаты работы экспертов на суд международного сообщества.

Открытие архивов не в интересах Армении. Если это произойдет, осыпется основа "армянского государства", разрушится политический инструмент так называемого "геноцида армян" в Турции, обнажится лицо армянского фашизма, нашедшего современное воплощение в жестоком истреблении армянскими нацистами женщин, детей и стариков в азербайджанском Ходжалы.

Армянские политики, будь то Пашинян, его предшественники или преемники, рано или поздно будут нести ответственность за совершенные преступления. Тогда весь мир увидит изнанку армянского преступного "патриотизма".