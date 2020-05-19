Президент Сингапура поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сингапур Халима Якуб направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени народа Сингапура передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики - и самые добрые пожелания благосостояния и процветания Вашей страны и народа. Сегодня, когда пандемия COVID-19 распространилась во всем мире, есть потребность в совместных усилиях и более широком международном сотрудничестве. Сингапур будет продолжать тесное сотрудничество с международной общественностью с целью смягчения влияния пандемии, сокращения ущерба, нанесенного связям в цепочке глобальной торговли и поставки продукции", - говорится в поздравлении.