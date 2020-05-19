Президент Ильхам Алиев утвердил состав Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение главы государства "Об утверждении нового состава Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи" № 785 от 5 марта 2010 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, состав Комиссии дается в нижеследующей редакции:

Председатель комиссии:

Али Ахмедов - вице-премьер

Члены комиссии:

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии;

Замминистра иностранных дел;

Замминистра внутренних дел;

Замминистра по чрезвычайным ситуациям;

Замминистра юстиции;

Замминистра экономики;

Замминистра труда и социальной защиты населения;

Замминистра образования;

Замминистра здравоохранения;

Первый зампред Государственного таможенного комитета;

Замначальника Государственной миграционной службы;

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию;

Вице-президент ЗАО "Азербайджан хава йоллары";

Первый зампред Конфедерации профсоюзов;

Президент Общества Красного полумесяца.