https://news.day.az/politics/1237046.html В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения на местности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на учениях обеспечен обмен информацией между командными пунктами с комплексным применением всех средств связи.
В соответствии с решениями штабов, общевойсковые, ракетно-артиллерийские подразделения, подразделения Войск противовоздушной обороны и других родов войск выполняют задачу по передислокации, а разведывательные подразделения и подразделения войск специального назначения - диверсионно-разведывательную деятельность в районах сосредоточения.
Командно-штабные учения продлятся до 22 мая.
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