Центры DOST становятся уникальным брендом Азербайджана

Во вторник в Баку открылся третий по счету центр Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению ((Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi - DOST), находящегося в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Напомним, что Агентство было создано на основании президентского указа в 2018 году с целью улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам в сферах занятости, труда, социальной защиты. В задачу центров DOST входит продвижение инновативных решений и электронных услуг, исключение бюрократических проволочек.

Центр DOST №1 открылся в мае 2019 года, центр DOST №2 начал предоставлять услуги в декабре прошлого года. В 2019-2025 годах в Баку и регионах страны планируется открыть 31 центр DOST.

Как и служба ASAN, центры DOST уже превращаются в очередной бренд Азербайджана. Это уникальный проект, аналога которому нет ни в одной стране мира.

Как отметил в интервью Азербайджанскому телевидению в ходе церемонии открытия центра DOST №3 Президент Ильхам Алиев, это - прекрасная социальная инициатива.

"Как вам известно, Азербайджан проявляет лидерство и в этой сфере, и начало функционирования центров DOST - наглядное проявление работы, проводимой в социальной сфере, осуществляемых реформ. Открывается уже третий центр, и деятельность двух первых центров тоже очень успешна. Коэффициент одобрения гражданами достиг 96 процентов. Оказываемые здесь услуги, конечно, являются большим новшеством в сфере социального обеспечения. Неслучайно несколько стран уже обратились к нам в связи с этим опытом, и Азербайджан готов поделиться им", - подчеркнул глава государства.

Деятельность этих центров создаст удобства для граждан и еще более утвердит принцип прозрачности. Кроме того, по словам азербайджанского лидера, применяемые здесь инновации полностью согласуются с нашими взглядами на будущее, потому что инновационное развитие является одним из основных направлений политики страны.

В интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению было затронуто немало актуальных вопросов. И, в первую очередь, речь идет о поддержании социальной стабильности в стране, сохранении всех условий для нормальной жизнедеятельности государства, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Азербайджан, отметил он, предпринимает максимальные усилия для поддержания социально-экономического благополучия общества на должном уровне. Открытие очередного центра DOST в период пандемии и экономических трудностей стало еще одним доказательством того, что азербайджанское государство не оставит своих граждан в это сложное время.

"Не случайно в Азербайджане придается большое значение реализации социальных программ, в том числе созданию центров DOST. Служба DOST очень хорошо вписывается в нынешнюю систему мер социальной поддержки, которые реализуются в Азербайджане. И особенно в условиях пандемии. Десятки тысяч людей являются получателями услуг в системе DOST, она значительно облегчает доступ к социальным услугам, тем услугам, которые необходимы людям в повседневной жизни. С этой точки зрения открытие нового центра DOST позволяет говорить о том, что государство не снижает темпов своей социальной политики даже в нынешних непростых условиях, а, наоборот, отдает предпочтение шагам в этом направлении", - сказал Ильгар Велизаде.

Политолог также отметил, что, фокусируясь на социальной политике, руководство страны в то же время не забывает об экономике, внешних обязательствах и политических приоритетах Азербайджана. В интервью Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул роль нашей страны в качестве председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения. В рамках обеих организаций были проведены важные видеоконференции, призванные сконцентрировать усилия стран-партнеров на взаимодействие в борьбе с пандемией.

"Азербайджан вносит свой посильный вклад в борьбу с пандемией, оказывает помощь ВОЗ. И это при том, что Азербайджан сам, как и другие государства, оказался в непростых экономических условиях. Эти инициативы главы Азербайджана еще более актуализируют роль нашей страны на мировой арене", - отметил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева