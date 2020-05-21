На пленарное заседание парламента Азербайджана рекомендован ряд законов

Сегодня было проведено заседание парламентского комитета по труду и социальной политике, сообщает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что на повестке два вопроса - законопроекты о внесении изменений в закон "Об адресной государственной социальной помощи" и в Кодекс об административных проступках.

Оба документа были представлены во втором чтении.

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