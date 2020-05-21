Президент Ильхам Алиев: Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа

Источник работы, проводимой нами в регионах, - воля народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Как вам известно, уже реализуется четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов. При составлении всех программ предпочтение отдается предложениям с мест. Особую роль в подготовке данных программ играют мои многочисленные поездки в регионы и районы, встречи, проведенные с гражданами в рамках этих поездок. Потому что в регионах необходимо решать те вопросы, которые ожидают своего решения, создают людям сложности. Поэтому, анализируя ситуацию, вы должны в первую очередь выявить вопросы, беспокоящие граждан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, что касается инфраструктурных проектов, то в результате реализации трех государственных программ, значительная их часть решена.

"Сегодня это видят все, видят люди, проживающие в регионах, в то же время отмечают международные организации. Неслучайно в отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 2-е место в мире по доступности электроэнергии, по качеству дорог находится на 30-х местах. Сегодня Азербайджан является одной из немногих стран, где, можно сказать, завершилось подавляющее большинство проектов газификации, ее уровень составляет 96 процентов. Во всех городах реализуются, завершились либо завершаются проекты питьевой воды. Все это - работа, проделанная государством, инвестиции, вложенные государством. Основная часть инфраструктурных проектов решена. Поэтому ваша основная задача должна состоять в том, чтобы уже на этой прочной основе своей работой обеспечить социально-экономическое развитие районов. В то же время вся работа должна проводиться справедливо. Справедливость должна стать основным принципом в вашей работе. В нынешних условиях, в период пандемии необходимо больше помогать людям, оказывать им поддержку. На местах этим в первую очередь должны заниматься главы исполнительной власти, исполнительные структуры", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государство подчеркнул, что Азербайджанское государство принимает все необходимые меры.

"Считаю, что механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки. Учитывая ухудшение социального положения сотен тысяч людей, мы оказываем им помощь. В столь тяжелой ситуации эта помощь воодушевляет людей, а также играет свою роль в обеспечении их материальных возможностей. Мы делаем это для того, чтобы люди вышли из этой ситуации с малыми потерями. В первую очередь, работа, проделанная в борьбе с коронавирусом, заслуживает высокой оценки. В то же время государство должно прийти на помощь и людям, потерявшим или же временно потерявшим работу в связи с коронавирусом. Поэтому государство всегда будет играть ведущую роль в этом деле, а вы являетесь представителями Азербайджанского государства на местах. Так что по вашей работе одновременно судят и о работе, проводимой в Азербайджане в целом. Если глава исполнительной власти не выполняет свой служебный долг, а наоборот, мучает людей, зарится на их имущество, ворует помощь, причитающуюся одиноким, платежные карты людей, привлеченных к общественным работам, занимается расхитительством, взяточничеством, коррупцией, то что могут подумать люди? Вы должны показывать пример как в работе, так и в быту, работать так, чтобы люди были довольны вами. Если люди будут довольны вами, то и я буду доволен вашей работой. Поэтому вам необходимо глубоко проанализировать ситуацию, приложить усилия для решения вопросов, ожидающих своего решения, и обращаться в Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие государственные органы для решения проблем, которые вы решить не в силах", - добавил Президент Ильхам Алиев.