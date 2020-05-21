Президент Болгарии Румен Радев поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Болгария Румен Радев отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Прошу Вас принять мои самые искренние поздравления, сердечные пожелания благополучия и развития Азербайджану и его народу по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

В этот знаменательный день ещё раз подтверждаю намерение продолжать развитие стратегического сотрудничества между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой.

Дружественные связи наших народов являются составной частью сотрудничества между нашими странами. Я абсолютно уверен в том, что наше сотрудничество продолжится темпами развития и станет основой в преодолении трудностей, порожденных условиями глобальной пандемии, с которой мы столкнулись сегодня.

Уважаемый господин Президент, примите мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.