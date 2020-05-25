https://news.day.az/politics/1238449.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии детсада-яслей, построенного в Шамахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии детсада-яслей, построенного в Шамахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева
По инициативе Фонда Гейдара Алиева 25 мая состоялось открытие построенного в городе Шамаха детсада-яслей номер 2. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии детсада-яслей.
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