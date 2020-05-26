Афет Гасанова: Обязательное соблюдение правил поможет победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни

Чтобы победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни, необходимо обязательно соблюдать введенные правила.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Она отметила, что, к сожалению, смягчение карантинного режима в Азербайджане создало у некоторых впечатление, что пандемия коронавируса закончилась: "Еще больше разочаровывает то, что в социальных сетях распространяются слухи о том, что якобы такого вируса нет, и это политическая игра. Считаю это очень опасной тенденцией, которая ставит под угрозу жизнь других людей. Такая неправильная информация может привести к тяжким последствиям. Граждане не должны верить этим слухам, а обязаны соблюдать соответствующие правила".

Депутат подчеркнула, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане осуществляются системные меры по борьбе с коронавирусом: "Благодаря своевременно принятым мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране была взята под контроль. Однако, безответственное поведение некоторых граждан, несоблюдение соответствующих правил, в том числе, распространение недостоверной информации о коронавирусе могут помешать достижению положительного результата. Мы увидели, к каким горьким последствиям привело безответственное поведение в других странах. Поэтому во избежание этого в нашей стране и для скорейшей победы над вирусом, возвращения к нормальной жизни необходимо обязательно соблюдать введенные правила, которые очень просты - держать социальную дистанцию, использовать медицинские маски, не собираться группами и придерживаться гигиенических норм. Если мы хотим победить вирус, то должны придерживаться этих правил".

Афет Гасанова считает, что поскольку безответственное поведение и распространение недостоверной информации о коронавирусе подвергают угрозе жизнь других людей, то правила могут ужесточиться, а штрафы повыситься: "Следует учесть, что каждый, кто ведет себя безответственно, подвергает угрозе не только свою, но и жизнь других людей. В этом случае актуализируется вопрос об ужесточении правил и повышении штрафов".